Quem votou em quem na segunda formação da DR? A votação pegou fogo no Power Couple Brasil 7 Novidades|Do R7 08/05/2025 - 14h16 (Atualizado em 08/05/2025 - 14h16 )

Quem piscou, perdeu a formação da DR mais movimentada do Power Couple Brasil! Rolaram brigas, acusações, reviravoltas, e até xingamentos inusitados. A votação foi finalizada com três casais na berlinda: Ana Paula e Antony, Giovanna e Diego, e Tali e Rafa. Entenda!

Ana e Antony já estavam nos banquinhos, pois foram o casal menos votado na primeira DR. Cris e Kadu ocuparam a segunda vaga após descobrirem que tiveram o pior desempenho na Prova de Casais. O terceiro banco foi ocupado após uma reviravolta. Fran e Junior estavam com o menor saldo da semana, mas escaparam da berlinda ao concluírem a prova com melhor tempo. Dessa forma, Gi e Diego seguiram para a terceira vaga da berlinda.

Para decidir o último casal da DR, a votação cara a cara foi recheada de tretas. Carol e Radamés brigaram feio com Ana e Antony. A judoca alegou que os rivais calcularam rota após receberem menos votos do público na primeira berlinda. Já Ana, chamou a oponente de hipócrita por criticar combinações de votos, mas fofocar sobre os participantes.

Fran e Junior também entraram na treta. A influenciadora pediu para Ana se acalmar, e ficou incomodada ao ver Rada encarando. Ela perguntou o que ele estava olhando, e o ex-jogador rebateu: “Tô olhando essa roupa feia!”

Gretchen e Esdras indicaram Tali e Rafa, ouvindo uma sonora gargalhada na justificativa. A produtora alegou que a Rainha do Bumbum aconselhou Gi a se afastar dela. Por sua vez, a dançarina desmentiu e ainda confrontou: “Coitada, eu sou da televisão, meu bem!”

O casal Gresdras estava com as Esferas do Poder e escolheram a verde para dobrar os votos recebidos pelos rivais. Dessa forma, Tali e Rafa ocuparam o último banquinho da DR. Por último, Ana e Antony puderam salvar um casal da berlinda, e escolheram Cris e Kadu, emocionando os amigos.

Foi tiro, porrada e bomba, hein?

Veja como votaram os casais:

A votação foi movimentada, se liga! Arte/R7

Agora é com você, vote no R7.com e ajude seu casal favorito a permanecer no reality!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade

