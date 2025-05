‘Estou pensando seriamente em nossa saída’, diz Esdras a Gretchen | Power Couple

A volta de Tali e Rafa mexeu com os ânimos de Gretchen e Esdras, que ameaçaram desistir do jogo na noite desta quinta-feira (8). O casal combinou de pensar melhor antes de tomar uma decisão. No dia seguinte, nesta sexta-feira (9), com a cabeça mais fresca, o músico mostrou que tomou uma decisão em conversa com a esposa. “Estou aqui pensando seriamente em nossa saída daqui. [...] Estou pensando com cuidado, cada pensamento devagar”, disse Esdras a Gretchen, enquanto tomavam sol na piscina.



