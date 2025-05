Dominando o Brasil! Rafa Brites compartilha outdoor do Power Couple em Florianópolis (SC) Tanto nas redes sociais como nas ruas, o reality de casais da RECORD está dando o que falar Novidades|Do R7 10/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 10/05/2025 - 11h00 ) twitter

De onde você assiste o reality de casais? Reprodução/Instagram

De Itapecerica da Serra para o mundo, o Power Couple Brasil 7 está dando o que falar pelo país. Nem só de redes sociais vive o reality de casais e, nesta sexta (9), Rafa Brites mostrou que o marketing do programa continua “pesadíssimo”!

Em seu perfil oficial na web, a apresentadora republicou uma postagem do seu primo, Germano Brites, onde aparece a foto de um outdoor de divulgação do reality diretamente das ruas de Florianópolis, em Santa Catarina.

No cartaz gigante, a arte com o nome da atração e os apresentadores informa a frequência de exibição do programa na tela da RECORD: “Todos os dias”.

Além de marcar o perfil da parente na foto, Germano também mencionou Felipe Andreoli. A postagem mostrou não apenas o nível de alcance do reality, mas o engajamento dos familiares dos apresentadores na aventura.

‌



Já bateu a ansiedade para tudo que ainda está por vir sob o comando do casalzão?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

A sintonia de Rafa Brites e Felipe Andreoli não se limita somente ao relacionamento, eles também mostram conexão nos looks do Power Couple Brasil. Inspire-se nos figurinos desta semana!