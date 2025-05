O que os apresentadores fazem depois do programa? Andreoli revela momento ‘Power Mami’ de Rafa Brites Além de entregarem tudo na frente das câmeras, o casalzão não brinca em serviço na criação dos filhos Novidades|Do R7 09/05/2025 - 19h31 (Atualizado em 09/05/2025 - 19h31 ) twitter

Alguma dúvida de que eles arrasam em qualquer função? Reprodução/Instagram

A competição não para de esquentar no Power Couple Brasil e o casalzão de apresentadores já mostrou que está vivendo o reality intensamente. Mas, você já se perguntou o que Felipe Andreoli e Rafa Brites fazem depois de cada programa? No seu perfil oficial na web, Andreoli compartilhou uma espiadinha de como o casalzão concilia a rotina de gravações com a vida pessoal e provou que são verdadeiros superpais.

Juntos há 15 anos, os apresentadores têm dois filhos: Rocco, de 8 anos, e Leon, de 3. Além de dominarem as câmeras no trabalho, o casal entrega tudo na criação dos pequenos e nunca falta tempo para eles. O Dia das Mães está chegando e Andreoli compartilhou um pouco do desempenho da esposa na função.

Matando a curiosidade dos seguidores sobre a rotina do casalzão, o apresentador gravou um vídeo na madrugada desta sexta (9), após um programa cheio de tensões. “[São] 1h da manhã e o Brasil quer saber o que os apresentadores do Power [Couple] estão fazendo”.

No vídeo, Rafa está checando a lição de casa dos filhos e deixando em ordem o material escolar deles para o dia seguinte. Orgulhoso da esposa, Andreoli a elogiou com um trocadilho usando o nome do reality de casais: “Grande mamãe, Power Mami”.

‌



Além de repostar a gravação no seu perfil, a apresentadora fez outra para contar que, logo pela manhã, tinha um evento na escola dos pequenos e a família completa estava a caminho.

“Se ontem a gente estava no nosso compromisso na madrugada, o nosso compromisso como pais é para a vida inteira. Então, de jeito nenhum a gente iria faltar aqui”, refletiu Rafa nos stories.

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Visual Power! Reveja os looks da semana de Rafa Brites e Andreoli

