Everton aconselha Esdras sobre desistência: 'Não faça isso' | Power Couple

Na tarde desta sexta-feira (9), enquanto conversava com Emilyn à beira da piscina, Everton Neguinho comentou alguns conselhos que deu a Esdras sobre sua intenção de desistir do reality show. “Não faça isso”, teria dito o apresentador ao músico. “Desistir não pode ser uma opção”, relatou ele.



