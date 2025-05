Apaixonado! Andreoli revela que sente saudade de Rafa Brites durante a folga da esposa O apresentador do Power Couple mostrou o lado bom e o ruim de ficar sem a companhia da amada Novidades|Do R7 10/05/2025 - 14h06 (Atualizado em 10/05/2025 - 14h06 ) twitter

Eles arrasar no comando do programa, não é? Reprodução/Instagram

Felipe Andreoli e Rafa Brites passam a maior parte da semana grudadinhos no Power Couple Brasil, mas em alguns dias, eles folgam sozinhos enquanto o outro vai trabalhar. Neste sábado (10), foi a vez do apresentador cobrir o descanso da amada, e ele registrou tanto o lado bom, quanto a parte ruim de não ter a esposa perto.

Rafa é pagodeira de carteirinha, e sempre reclama quando Felipe coloca rock na playlist! Quando a esposa está de folga, é ele quem manda no som do camarim! Andreoli publicou vídeo dele curtindo sucessos da banda The Doors antes de uma gravação do reality, e escreveu: “Quando a Rafa não vem, o camarim é todo meu! Aí é The Doors mais o poeta Jim Morrison”.

Brites já confessou em participação no Andreoli Modo On que acha a banda deprimente, então sempre brinca com o marido sobre as músicas mais paradinhas.

Por outro lado, nem tudo são flores na folga da Rafa. Felipe também compartilhou foto pensativo com emojis apaixonados: “Se bem que sinto a falta dela aqui...” Eles exalam amor!

Veja:

Enquanto Rafa folga, Andreoli pensa na amada Reprodução/Instagram

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

