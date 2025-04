Andreoli e Rafa Brites revelam curiosidades sobre a relação e dão show de parceria: ‘Os opostos se atraem’ Os apresentadores do Power Couple Brasil 7 publicaram um bate-papo divertido no canal do ‘Modo On’ Esquenta|Do R7 23/04/2025 - 13h00 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h00 ) twitter

O reality estreia no dia 29 de abril, a partir das 22h30 Reprodução/Instagram

Juntos há 15 anos, Felipe Andreoli entrevistou Rafa Brites pela primeira vez na vida! Os apresentadores do Power Couple Brasil 7, que estreia no dia 29 de abril, às 22h30, mostraram todo o carisma e entrosamento em um bate-papo no canal Andreoli Modo On no YouTube. A conversa rendeu muitas risadas, revelações e jogos divertidos.

Andreoli iniciou a entrevista dizendo que sente muito orgulho da esposa, que é uma das referências na luta contra a ‘síndrome da impostora’. Esse padrão comportamental atinge principalmente mulheres, fazendo elas perderem a confiança em si, e terem a sensação de que não são merecedoras do próprio sucesso. Rafa é autora de um livro sobre o assunto, além de palestrar para difundir o tema pelo mundo.

Em seguida, o casal lembrou de momentos divertidos. Rafa contou que já sacaneou o marido durante um voo, e que foi uma das ocasiões em que ela mais gargalhou na vida. A apresentadora contou que o fone de ouvido do Andreoli tinha descarregado e ela disse que iria emprestar um. Ao invés de pegar o equipamento, ela teve uma ideia, colocar absorventes internos no ouvido de Felipe: “Gente, ele girava o absorvente. O pessoal em volta olhava, eu tive um ataque de riso”, lembrou.

Andreoli perguntou qual foi o momento mais aleatório que a esposa lembrava sobre ele, e Rafa recordou do primeiro encontro: “Sabe aquelas calças de patchwork, com xadrez, nada contra, mas ele chegou com aquela calça!”. Felipe deu risada e se defendeu, alegando que queria passar uma imagem relaxada, para impressionar, “mas pareceu pijama”.

Sobre o reality, Andreoli questionou sobre a expectativa da esposa para trabalhar com ele: “Profissional é muito bom, o Fê é muito fera. Eu fico me olhando nas reuniões, e falo, nossa, se estivesse sozinha estaria em um estado de nervos. Porque é coisa muito grande, aquela mesa gigante. Então, o Felipe está do meu lado e é muito bom”, confessou.

Apesar da parceria, os bastidores deixam Rafa com os cabelos em pé. A apresentadora contou que o marido fica muito estressado no trânsito, e até já pensou em ir para o estúdio em carros separados para conseguir relaxar. Por outro lado, Andreoli disse que a esposa já ficou dez minutos parada atrás de um caminhão de lixo, sem perceber que o veículo estava estacionado: “Os opostos se atraem”, brincou Felipe.

Outra diferença marcante do casal é que Andreoli é louco por rock, enquanto Rafa é apaixonada por pagode, e acha as músicas favoritas do amado deprimentes. O apresentador até fez um jogo para descobrir qual é o artista favorito dela, o resultado foi o cantor Péricles.

Também sobrou espaço para uma curiosidade polêmica. Andreoli comentou que seu jogador de basquete preferido foi Kobe Bryant, porém, quando teve a oportunidade de conhecer o ídolo, foi surpreendido: “Era casado, mas ficou dando em cima da minha mulher. Ainda assim, continuei fã dele”, zombou. Na época, o jogador mandou um convite para Rafa ir a Los Angeles, nos Estados Unidos, acompanhar uma partida de basquete. Rafa respondeu dizendo que levaria o marido, e de fato, o convite dos Lakers chegou no email dela, mas não aceitaram.

Entre curiosidades, jogos e muita risada, o papo na live fluiu mostrando toda a parceria do casal, que está junto há 15 anos. Alguma dúvida de que eles vão brilhar no reality?

Assista :

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, na tela da RECORD.

O que esperar dos looks de Rafa Brites no Power Couple Brasil?

