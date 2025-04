Descubra como os apresentadores driblaram a ansiedade para a estreia de Power Couple Rafa e Andreoli tiveram um dia cheio antes de chegarem ao estúdio do reality, que vai ao ar nesta terça (29) Esquenta|Do R7 29/04/2025 - 18h48 (Atualizado em 29/04/2025 - 18h48 ) twitter

Dando um show de companheirismo, o casal encantou o público

Sem sombra de dúvidas, o ponto forte de trabalhar ao lado do cônjuge é a parceria. Rafa Brites e Felipe Andreoli mostraram isso ao longo dos dias de preparação para a estreia de Power Couple Brasil 7, que vai ao ar nesta terça (29), na tela da RECORD, às 22h30. Hoje é o lançamento deles no programa ao vivo, e já rolou massagem, estudos, vídeo fofo e muita correria. Podemos dizer que o casal driblou a ansiedade com sucesso!

Eles começaram o dia com um vídeo falando sobre as expectativas para a estreia, ainda com carinha de sono, mas muito felizes. Rafa abriu o coração: “Vocês podem esperar da gente bastante espontaneidade, ser quem a gente é no palco mesmo, agora com o nosso toque.” E Andreoli contou que está sentindo um friozinho bom na barriga.

Em seguida, o jornalista flagrou a esposa estudando o roteiro do programa. Ela estava bastante ansiosa por estrear ao vivo, e queria garantir que todos os detalhes estavam na cabeça. No caminho para o Summit da RECORD, Felipe fez massagem nos pés da amada, para ajudar a relaxar. Eles participaram do evento e registraram fotos com amigos.

De lá, foram direto para Itapecerica da Serra, onde se preparam para a grande estreia na emissora. Ansiosos pelo debut do casal?

‌



Assista ao recadinho deles:





‌



Fiquem ligados! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia nesta terça (29), a partir das 22h30, na tela da RECORD.

Imperdível! Veja 7 motivos para assistir à estreia de Power Couple Brasil

‌



