Fã novo por aqui? Lucas Selfie faz resumão da dinâmica do Power Couple Brasil O reality de casais estreia nesta terça (29), a partir das 22h30, na tela da RECORD Esquenta|Do R7 29/04/2025 - 17h52 (Atualizado em 29/04/2025 - 17h52 )

Selfie está no comando de três produtos digitais do reality Reprodução/Instagram

O “kingo” dos realities da RECORD apareceu nas redes sociais para apresentar um resumão da dinâmica do Power Couple Brasil. Se você nunca assistiu ao programa, ou já esqueceu as regras, Lucas Selfie tratou de repassar cada detalhe do jogo para que o público acompanhe a estreia da sétima temporada, nesta terça (29), por dentro de tudo!

“Já pensou em juntar vários casais cheios de problemas mal resolvidos e algumas afinidades numa Mansão? Pois alguém já teve essa ideia e assim nasceu o Power Couple”, brincou o apresentador.

Ele mostrou cenas icônicas de edições anteriores e os memes que renderam. Além disso, Lucas relembrou a dinâmica de apostas e a forma como o prêmio é definido.

Vale lembrar que Selfie estará a postos nas Cabines de Descompressão, às quintas, logo após as eliminações dos casais. Ele também vai garantir boas risadas no PowerCast, às segundas, e no SelfieService, sexta ao meio-dia com o casal eliminado.

Assista ao resumão:

Fiquem ligados! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia nesta terça (29), a partir das 22h30, na tela da RECORD.

Imperdível! Veja 7 motivos para assistir à estreia de Power Couple Brasil

Está chegando: a grande estreia do Power Couple Brasil 7 acontece nesta terça (29) e promete entretenimento puro! Após três anos de hiato, o reality retorna para a tela da RECORD com todos os ingredientes para fazer história. Veja sete motivos para assistir à estreia!