Spoiler radical! Primeira prova do Power Couple Brasil 7 terá maridos em queda livre Os homens terão que pular de uma plataforma a 20 metros de altura Esquenta|Do R7 25/04/2025 - 12h04 (Atualizado em 25/04/2025 - 12h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Será que os competidores vão encarar o desafio? Reprodução/Instagram

O Power Couple Brasil 7 vai chegar com tudo! O reality estreia no dia 29 de abril, a partir das 22h30, mas a primeira prova já está montada. Antes da coletiva de imprensa, a equipe do programa levou os jornalistas para visitarem as instalações do desafio, com direito a detalhes da atividade! Quer saber como vai funcionar?

Separadas dos homens, as mulheres vão responder a um gabarito com perguntas diversas. Na arena externa de provas, os maridos vão subir em uma plataforma a 20 metros de altura. Eles vão ouvir às respectivas perguntas e precisam buscar a resposta correta da amada, atravessando a estrutura, que estará repleta de obstáculos e terá respostas erradas misturadas, para confundir os participantes.

Os homens vão deduzir as respostas das esposas e voltar com a plaquinha pelo mesmo caminho. No final da atividade, eles vão pular em queda livre! A altura da prova equivale a um prédio de seis andares. Será que todos vão concluir o desafio?

Vale lembrar que na primeira semana não haverá eliminação. Segundo o diretor do núcleo de realities, Rodrigo Carelli, vai rolar apenas votação: “O público vai poder votar, o casal menos votado vai direto para a DR da semana seguinte. Na segunda DR eles vão poder ser eliminados. Mas não vão saber que não haverá eliminação, vão passar pela DR normalmente, só o público vai saber.”

‌



Veja :

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, na tela da RECORD.

‌



Conheça os 14 casais que vão agitar o Power Couple Brasil:

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Entregando o que prometeu, a sétima temporada do Power Couple Brasil está mais lotada do que nunca! São 14 novos casais na competição, que estreia na terça (29), às 22h30, na tela da RECORD. A coletiva de imprensa do reality divulgou nesta quinta (24) todos os participantes que vão dar o que falar na Mansão Power; veja quem são! Arte/R7