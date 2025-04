Tici Pinheiro desafia Rafa Brites e Felipe Andreoli em quiz de afinidade Os apresentadores estreiam na tela da RECORD com o Power Couple Brasil 7, nesta terça (29), às 22h30 Esquenta|Do R7 28/04/2025 - 16h56 (Atualizado em 28/04/2025 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tici participou até de um desafio com os anfitriões Reprodução/Instagram

Parece um spin-off de A Fazenda, mas não é! Ticiane Pinheiro visitou o sítio de Rafa Brites e Felipe Andreoli para conversar sobre o Power Couple Brasil 7, que estreia nesta terça (29). O quadro Tici Visita, do Hoje em Dia, rendeu boas risadas e uma porção de curiosidades sobre o casal.

Chegando ao local, Tici já quis saber se o casal curtia o reality antes de apresentar. Felipe confessou que sua fascinação pelo Power Couple pode ter ajudado na contratação: “Na nossa primeira reunião com o time da RECORD, eu acho que o primeiro convite não tinha a ver com Power Couple. E a gente ali na conversa com a chefia, contei, ‘tem um programa que eu adoro”. Andreoli relembrou a participação de Túlio Maravilha, um dos seus participantes favoritos, e Rafa concordou: “Ele sempre chora de rir!”

Tici alegou que Rafa e Andreoli formam um verdadeiro Casal Power, e a família fica completa com Rocco, de oito anos, e Leon, de três. Felipe contou que a esposa o surpreendeu na primeira gravidez. Eles tinham acabado de assistir a um documentário sobre o jogador Cristiano Ronaldo, e brincavam com o fato dele sempre pedir “um beijinho no papai” para o filho. Quando descobriu o bebê, Rafa escreveu a frase na barriga e fez a surpresa para o marido.

Eles fizeram um tour pelo sítio e chegaram até o galinheiro. Por lá, protagonizaram uma verdadeira fuga das galinhas, ao tentarem pegar as aves no colo: “Que prova do Power Couple é essa”, brincou Tici, enquanto o animal dava um baile nela. Depois de muito tentar, Tici conseguiu abraçar Griselda, uma das galinhas, e recebeu cartelas de ovos de presente, agradecendo bem-humorada: “O ovo tá caro, né?”

‌



O casal participou de um quiz divertido, com perguntas sobre a relação. Felipe errou a pergunta sobre onde ocorreu o primeiro beijo, achando que tinha acontecido na sorveteria, durante o primeiro encontro: “Não, querido, lá foi só conversa. Errou uma fácil. A gente foi à sorveteria e só conversou. Foi no mesmo dia, só que no sofá”, corrigiu a esposa. Já sobre quem é o mais atrasado, Andreoli se divertiu: “Eu chegaria três vezes antes dela, três Felipes chegariam antes de uma Rafa!”

Tici achou divertido testar o casal antes deles próprios testarem os participantes em quizzes e atividades, mas Rafa alertou: “Em prova, acho que ia dar briga”, zombando sobre a competitividade do marido.

‌



A apresentadora disse que estava se sentindo em casa, e foi desafiada pelo casal a se sentir, de fato, no lar. Eles se trocaram e colocaram roupas bem confortáveis, mostrando a realidade por trás das câmeras: “Tentei deixar a Tici feia, mas não consegui”, brincou Rafa.

Curtiu? Assista na íntegra:

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, na tela da RECORD.

Contagem regressiva! Veja tudo o que você precisa saber sobre o Power Couple:

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O time da RECORD já avisou: vem temporada de sucesso por aí. Nesta terça (29), às 22h30, estreia a sétima temporada do Power Couple Brasil e você não pode ficar de fora. Com o elenco completo confirmado e os detalhes da Mansão Power revelados, confira tudo o que você precisa saber sobre reality de casais RECORD/Antonio Chahestian