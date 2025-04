Carelli leva internautas à loucura antes da estreia do Power Couple: ‘É hoje’ O diretor sabe bem como movimentar a web e desta vez não poderia ser diferente; programa estreia nesta terça (29), às 22h30 Esquenta|Do R7 29/04/2025 - 20h37 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A nova temporada vai começar com tudo e você não pode ficar de fora Reprodução/RECORD

O grande dia chegou e os fãs do Power Couple Brasil já estão contando as horas para a estreia do programa que acontece nesta terça (29), às 22h30, na tela da RECORD.

Já confinados na Mansão Power, os 14 novos casais estão prontos para competir e abalar as estruturas do reality. Garantindo que o público não perca o início do programa, o diretor do núcleo de realities da emissora, Rodrigo Carelli, fez questão de avisar aos seus seguidores, mais uma vez, o compromisso importante nesta data especial: “É hoje!”.

Animados com a notícia, os internautas movimentaram as redes com uma chuva de comentários. “Já estou em contagem regressiva”, afirmou uma seguidora. Outra confessou: “Acabei de assinar o PlayPlus”. Teve quem desejou: “Que tenha muito barraco”. E, ainda, quem relembrou o passado: “Acabei de rever a primeira temporada. Foi maravilhosa!”.

Olha só:

‌



Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia nesta terça (29), a partir das 22h30, na tela da RECORD.

Imperdível! Veja 7 motivos para assistir à estreia de Power Couple Brasil

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Está chegando: a grande estreia do Power Couple Brasil 7 acontece nesta terça (29) e promete entretenimento puro! Após três anos de hiato, o reality retorna para a tela da RECORD com todos os ingredientes para fazer história. Veja sete motivos para assistir à estreia!