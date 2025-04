Power Couple Brasil 7 estreia com atividade ao vivo valendo prêmio em dinheiro Dinâmica especial irá garantir uma boa vantagem financeira para os casais logo no início do jogo; entenda! Esquenta|Do R7 29/04/2025 - 18h55 (Atualizado em 29/04/2025 - 18h55 ) twitter

Fique ligado na tela da RECORD, a partir das 22h30, para não perder nada! RECORD/Edu Moraes

O reality mais apaixonado e competitivo da televisão está de volta! A partir desta terça (29), às 22h30, a RECORD estreia mais uma temporada de Power Couple Brasil.

Na grande estreia, os apresentadores Rafa Brites e Felipe Andreoli comandam uma atividade especial ao vivo com os casais, e o melhor: a disputa já começa valendo uma boa grana para a conta conjunta dos participantes, um incentivo e tanto para largar na frente no saldo semanal.

Com muitas estratégias, alianças surpreendentes, desafios intensos e, claro, uma torcida vibrante, a nova temporada do reality promete fortes emoções. Prepare-se para acompanhar de perto as reviravoltas e o jogo de convivência que movimenta o relacionamento dos casais dentro e fora da Mansão Power.

O Power Couple Brasil 7, com exibição diária, é apresentado pelo casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, produzido pela Teleimage, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Fique ligado! O programa estreia nesta teça (29), às 22h30, na tela da RECORD.

