Carelli convida o público para acompanhar os sinais exclusivos do PlayPlus com ‘elenco explosivo’ O Power Couple Brasil vai ao ar nesta terça (29), a partir das 22h30, na tela da RECORD Esquenta|Do R7 26/04/2025 - 13h08 (Atualizado em 26/04/2025 - 13h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Que tal aproveitar a convivência dos competidores 24 horas por dia? Edu Moraes/RECORD

Fã apaixonado por Power Couple Brasil acompanha o dia a dia dos casais de pertinho! O reality estreia nesta terça (29), a partir das 22h30, e logo após o programa, as câmeras já estarão liberadas no PlayPlus. O diretor do núcleo de realities da RECORD, Rodrigo Carelli, convidou o público para conhecer os quatro sinais exclusivos do programa na plataforma.

Ele deixou a galera ansiosa: “Primeiro, fiquem ligados na nossa estreia, e na sequência, a gente vai ter PlayPlus 24 horas por dia ligado. São quatro sinais mostrando tudo o que acontece aqui na Mansão!”

E não para por aí, o diretor também garantiu entretenimento nos próximos meses: “Estamos preparados para uma super temporada com esse elenco explosivo”, apontou.

Ansiosos para a estreia? Assine o PlayPlus e garanta que não vai perder um segundo do reality!

‌



Confira o recadinho:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, às 22h30, na tela da RECORD.

Chique, temática e aromática! Veja detalhes da nova decoração da Mansão Power :

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Cheia de regalias, mas com perrengues na dose certa, a Mansão Power já está pronta para receber os participantes da sétima temporada do Power Couple Brasil, que estreia nesta terça (29), às 22h30, na tela da RECORD. Toda trabalhada na temática de frutas brasileiras, a nova moradia dos casais conta com decoração de ponta, detalhes únicos e aromas personalizados; confira! Divulgação/Acervo