Rafa Brites registra primeiros figurinos do Power Couple Brasil e avisa: 'São 120 looks' Os apresentadores do reality de casais publicaram fotos e vídeos com spoilers das roupas; confira! Esquenta|Do R7 28/04/2025 - 16h09 (Atualizado em 28/04/2025 - 16h09 )

Curtiram o estilo do casal? Reprodução/Instagram

O Power Couple Brasil 7 estreia nesta terça (29), mas os bastidores já estão a todo vapor! Durante a semana de gravações, Rafa Brites e Felipe Andreoli mostraram os looks e comentaram sobre o guarda-roupa da temporada.

Rafa já apareceu com um figurino bem moderno, misturando jaqueta e body! A peça foi combinada com meia-calça, coturno e cabelos despojados. O visual ficou jovem e cheio de personalidade, a cara da apresentadora. E ela avisou: “Gente, são 120 looks que vocês vão ver ao longo da temporada, meus e do Felipe!”

Durante a folga da esposa, no domingo (27), Andreoli também marcou presença com um ‘look do dia’. O apresentador usou conjunto monocromático nude e tênis marrom, bem clean e confortável.

Já nesta segunda (28), a apresentadora voltou a soltar spoiler sobre mais um look. Dessa vez, ela apostou em saia e blazer de lã, harmonizados com sapato oxford tratorado e madeixas lisinhas: “Olha que lindo, pronta para gravar”, disse, mostrando detalhes da peça.

Ansiosos para verem todos esses modelitos na tela da sua TV?

Fiquem ligados! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, na tela da RECORD.

Contagem regressiva! Veja tudo o que você precisa saber sobre o Power Couple:

