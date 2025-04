Rafa Brites e Andreoli falam sobre a expectativa para estreia do Power Couple: ‘Friozinho na barriga bom’ Apresentadores prometem entretenimento de qualidade e bastante espontaneidade; não perca! É nesta terça (29), às 22h30, na tela da RECORD Esquenta|Do R7 29/04/2025 - 13h12 (Atualizado em 29/04/2025 - 13h14 ) twitter

Programa comandando por Rafa Brites e Felipe Andreoli estreia nesta terça (29), às 22h30, na tela da RECORD Reprodução/Instagram

É hoje! Faltando apenas algumas horas para a grande estreia do Power Couple Brasil 7 nesta terça (29), às 22h30, na tela da RECORD, os apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites decidiram tomar um café da manhã juntinho com o público e compartilhar com os seguidores as expectativas para o reality de casais.

Na publicação ao lado do marido, Rafa Brites escreveu: “Com cara de sono, abrindo nosso coração para falar da estreia de hoje. Power Couple Brasil 7, às 22h30, na RECORD. Contamos com o carinho de vocês que nos acompanham por aqui”.

Enquanto Andreoli comparou o entrosamento do casal com uma equipe de futebol e garantiu que não está ansioso: “Estou com um friozinho na barriga bom, como se fosse um jogo grande, uma estreia pelo novo time”, garantiu o apresentador, ao passo que Rafa dizia que já havia lido o texto inúmeras vezes e estava muito ansiosa.

“Vocês podem esperar da gente bastante espontaneidade, ser quem a gente é no palco mesmo, agora com o nosso toque”, completou Rafa, que garante risadas e emoção.

Fãs e admiradores do casal responderam aos comentários do post: “Adoro o programa! Cheio de provas, super divertido e com vocês vai ficar ainda melhor”. E outra respondeu: “Power Couple Brasil já é sucesso, com vocês no comando já deu muito certo. Boa sorte”.

A apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu também deixou um comentário na publicação dos amigos: “Arrasem muito! Boa sorte!”.

Veja o post:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar no dia 29 de abril, a partir das 22h30, na tela da RECORD.

Veja também: Imperdível! Veja 7 motivos para assistir à estreia de Power Couple Brasil

share Está chegando: a grande estreia do Power Couple Brasil 7 acontece nesta terça (29) e promete entretenimento puro! Após três anos de hiato, o reality retorna para a tela da RECORD com todos os ingredientes para fazer história. Veja sete motivos para assistir à estreia!