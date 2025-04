Rafa Brites compartilha a reação dos filhos ao encontrar anúncio do Power Couple no shopping Também escritora, a apresentadora do Power Couple Brasil 7 deu um show de reflexão nas palavras; confira! Esquenta|Do R7 28/04/2025 - 14h08 (Atualizado em 28/04/2025 - 14h08 ) twitter

Rocco e Leon não escondem o orgulho que sentem dos pais Reprodução/Instagram

Além de um casalzão, Rafa Brites e Felipe Andreoli são superpais de Rocco, de 8 anos, e Leon, de 3, que vira e mexe fazem uma participação para lá de especial no perfil oficial dos apresentadores do Power Couple Brasil 7.

Na contagem regressiva para a estreia do reality de casais, que está marcada para terça (29), às 22h30, Rafa compartilhou com seus seguidores a reação dos pequenos ao encontrar um anúncio do programa com a foto dos pais no shopping. E, claro, aproveitou para fazer reflexão sobre os desafios e o orgulho de ser pai e mãe.

Na legenda, a nova comandante do reality confidenciou: “Hoje meu filho falou: ‘minha mãe é famosa, moça’. Geralmente, eu repreenderia, como se faltasse humildade. Mas ele falou de uma maneira tão orgulhosa, que eu mesma fiquei orgulhosa”.

Além disso, aproveitou para explicar para as crianças a diferença entre ser conhecido e ser reconhecido, e a valorizar todos ao seu redor, entendendo que, apesar de serem muito importantes para os seus pais, não são mais importantes que ninguém. “Dentre tantos desafios de ser pai e mãe, esse é mais um que estamos tentando acertar”, escreveu Rafa.

Os comentários foram marcados por uma chuva de emojis de coração e elogios dos fãs. “Belo exemplo”, afirmou uma seguidora. “Família de muita luz”, disparou outra. Teve quem reconheceu a postura da apresentadora: “Sempre sensata”. E, ainda, quem não segurou a ansiedade para o reality de casais da emissora: “Vem Power Couple”.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, às 22h30, na tela da RECORD.

