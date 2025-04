Internautas bombardeiam as redes sociais de Rodrigo Carelli com elogios, pedidos e sugestões divertidas O diretor postou uma foto com os apresentadores do Power Couple Brasil 7 e recebeu uma chuva de comentários Esquenta|Do R7 26/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os fãs enlouqueceram com a foto do trio Reprodução/Instagram

O público sempre vai à loucura com as publicações do diretor do núcleo de realities da RECORD, Rodrigo Carelli. Na quinta (24), durante a coletiva de imprensa, ele parou a internet ao postar uma foto com os apresentadores do Power Couple Brasil 7, Rafa Brites e Felipe Andreoli. Os fãs encheram os comentários com elogios, pedidos e sugestões divertidas.

Uma internauta disse que curtiu os novos comandantes do reality: “Achei os apresentadores naturais e engraçados, parabéns, viu?” Outro fã exaltou Carelli: “O melhor diretor de reality, mostre para eles como se faz!”

A ex-Conquisteira Any Rodrighero também marcou presença, escrevendo seu bordão: “Vai ser babado!” E ela não foi a única, Ricardo Polegar, que participou da Vila na segunda temporada de A Grande Conquista, comentou: “Esse reality eu tinha que estar com minha esposa, eu ia dar o que falar”, soltou.

Muita gente registrou satisfação com a coletiva e ansiedade para a estreia do programa, que vai ao ar no dia 29 de abril, às 22h30. Além dos elogios e pedidos para fazer parte dos realities, o público também deu sugestões para o jogo: “Seria interessante os participantes fazerem uma prova vendados, tentando encontrar objetos com instrução oral do parceiro”, apontou uma internauta.

‌



O diretor já prometeu que a nova temporada será incrível, e o público concorda. Um fã adiantou: “Vai ser Power demais, avisem!”

Veja :

‌



Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, na tela da RECORD.

Chique, temática e aromática! Veja detalhes da nova decoração da Mansão Power :

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Cheia de regalias, mas com perrengues na dose certa, a Mansão Power já está pronta para receber os participantes da sétima temporada do Power Couple Brasil, que estreia nesta terça (29), às 22h30, na tela da RECORD. Toda trabalhada na temática de frutas brasileiras, a nova moradia dos casais conta com decoração de ponta, detalhes únicos e aromas personalizados; confira! Divulgação/Acervo