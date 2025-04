Carelli promete temporada bombástica: ‘O estoque de memes vai ser refeito com sucesso’ Apresentadores, diretores e casais marcaram presença na coletiva do Power Couple Brasil 7, nesta quinta (24) Esquenta|Do R7 24/04/2025 - 18h52 (Atualizado em 24/04/2025 - 18h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fique por dentro de todas as novidades sobre o reality Reprodução/Juliana Lambert

A coletiva de imprensa do Power Couple Brasil 7 trouxe novidades incríveis sobre o programa, que estreia no dia 29 de abril, a partir das 22h30, na tela da RECORD. Além dos casais anunciados, o evento, que aconteceu nesta quinta (24), mostrou a nova decoração da Mansão, relembrou das regras do reality e rendeu um bate-papo animado com Rafa Brites, Felipe Andreoli e diretores.

Sob intermédio do gerente nacional de comunicação, Gilson Cunha, a coletiva reuniu jornalistas de todo o país para a conversa com o diretor do Núcleo de Realities, Rodrigo Carelli, a diretora de Conteúdo Digital e Transmídia, Bia Cioffi, o diretor-geral do programa, Fernando Viudez, os diretores Diogo Moraes e Thiago Tonkiel, e os apresentadores.

Andreoli iniciou o bate-papo falando o que espera do elenco: “Casais entregues de uma maneira muito genuína, torço para chegarem aqui o mais parecido com o que são lá fora. É o grande segredo dos realities”.

Já Rafa, aproveitou para abrir o coração: “Estamos em três projetos da RECORD, mas esse é o pontapé inicial, nosso primeiro ao vivo como casal. Estou trabalhando com um ídolo meu, sou a maior fã do Felipe, sempre fui! Não imagino ninguém melhor para estar ao meu lado”, confessou.

‌



Para os diretores, ter Rafa e Andreoli comandando o reality também é uma realização. Viudez apontou: “Sempre foi um desejo a gente ter um casal apresentando o Power”.

Segundo Fernando, tudo o que o público ama no reality vai continuar, então os fãs podem esperar provas radicais e muita emoção.

‌



Carelli também estava animado e prometeu: “A gente caprichou nessas duplas e casais, vai render muito, o estoque de memes será refeito com sucesso, a gente tem tudo para ter uma temporada incrível!” Ele também confirmou que o público vai assistir clássicos: “Teremos choque, bichos, altura, e um monte de coisas novas também”.

Além do reality exibido todas as noites, Carelli contou do ‘domingo super especial’, um programa de duas horas que além de Rafa e Andreoli, também contará com Márcia Fu. Vai ter dinâmica ao vivo e conversa com o casal eliminado.

‌



Sobre as provas, Diogo fez a plateia rir ao contar: “A gente pensa, o que pode fazer de pior? Podem esperar que está muito radical”, brincou. Segundo Rafa, quem testou as provas no piloto do programa, não conseguiu encarar os desafios!

Diogo também falou que a primeira aposta do programa vai ser de até R$ 39 mil. Os casais precisam juntar dinheiro para chegarem à final como vencedores e garantirem a bolada que pouparam.

Carelli lembrou da agenda da semana. Segunda e terça são dias reservados para as Provas das Mulheres e as Provas Homens, antes acontecem as apostas. Na quarta ocorre a Prova dos Casais com imunidade para os vencedores e DR em seguida. Quinta é dia de eliminação, sexta de convivência e sábado tem festa. O domingo fecha a semana com atividade especial dos eliminados, Herança da DR, e quebra-power.

Na primeira semana não haverá eliminação, o casal menos votado pelo público vai direto para a primeira DR do reality!

O público vai amar acompanhar as redes do programa! De acordo com a diretora Bia Cioffi, ainda é possível maratonar as temporadas anteriores e ficar por dentro de tudo sobre o reality gratuitamente.

Ela também confirmou a presença de Lucas Selfie nas entrevistas: “Em time que está ganhando não se mexe”. O apresentador vai comandar a Cabine de Descompressão na quinta, e encontrará o casal eliminado no dia seguinte também, no canal Self Service, das 12h às 14h.

E não para por aí! Ainda tem ‘PowerCast’ às segundas e ‘Márciaterapia’ toda quinta.

Para finalizar a coletiva, os 14 casais foram anunciados: Ana Paula e Antony, Everton Neguinho e Emilyn Marçal, Silvia Catra e André Barcellos, Eike Duarte e Natália Vivacqua, Eros e Gi Prado, Dhomini e Adriana Leizer, Guilherme Seta e Beatriz Valente, Diego Superbi e Gi Menezes, Pessina e Talira, Francine Piaia e Júnior, Kadu Moliterno e Cris, Radamés e Carol Furlan, Victor Pecoraro e Rayanne Morais, Gretchen e Esdras de Souza.

Reveja a coletiva:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, na tela da RECORD.

Para aquecer! Veja 7 curiosidades sobre o reality de casais Power Couple Brasil

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Na contagem regressiva para a estreia da sétima temporada do Power Couple Brasil, o perfil oficial do reality de casais no Instagram reuniu algumas curiosidades sobre o programa. Será que você já estava por dentro de todas? Confira agora!