Decoração sensorial! Veja spoilers da Mansão do Power Couple Brasil 7

Curtiu o tema da temporada? Reprodução/RECORD

A coletiva de imprensa do Power Couple Brasil 7 acontece nesta quinta (24), a partir das 15 horas, com direito a informações exclusivas sobre a nova temporada do reality. Porém, os apresentadores do Link Podcast, Mônica Fonseca e Cairo Jardim, invadiram a Mansão em primeira mão, e já mostraram spoilers do local. Se liga!

A decoração possui cores fortes e muitos detalhes metálicos, dando um ar chique e elegante para a Mansão. Na área externa, onde dominam os tons terrosos, os apresentadores mostraram a academia, piscina e uma barraca. Ao que tudo indica, um dos casais não terá boas noites de sono no dormitório improvisado.

Dentro da Mansão, um mega sofá contorna a sala na frente de um telão vertical. A decoração da cozinha, sala de jantar e do banheiro seguem a mesma linha exuberante, com itens luxuosos enfeitando cada espaço.

Um corredor vermelho dá acesso aos quartos dos casais, que têm frutas como tema. O Link Podcast mostrou detalhes dos quartos Kiwi, Cacau, Melancia, Jabuticaba, Abacaxi, Pêssego, Uva, Cupuaçu, e Jaca. O último é o cômodo ‘perrengue’, com móveis menos confortáveis.

Cada quarto tem um tamanho diferente e itens exclusivos, mas todos possuem algo em comum: aromatizador com o cheirinho da fruta correspondente. O aroma faz a decoração se transformar em algo ainda mais sensorial, os casais vão, de fato, viver a experiência completa.

A Suíte Power tem a Romã como tema e o acesso ao local é por meio da área externa, separado dos demais quartos. Por lá, o casal vai aproveitar uma cama gigantesca, frigobar, e banheira de hidromassagem. O cômodo também possui TV, o que será que eles vão ver por lá?

Acompanhe a coletiva de imprensa para saber mais detalhes do reality. O evento acontece nesta quinta (24), a partir das 15 horas, ao vivo nas plataformas digitais do programa.

