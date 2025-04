Tretas, provas surreais e novidades: público reage à hashtag #SóTemNoPowerCouple Ansiosos com a estreia do reality, que acontece no dia 29 de abril, às 22h30, os fãs se divertiram com a brincadeira Esquenta|Do R7 23/04/2025 - 17h54 (Atualizado em 23/04/2025 - 17h54 ) twitter

O que você mais ama no reality de casais? Reprodução/RECORD

Quem ama entretenimento de verdade já está contando os dias para a grande estreia do Power Couple Brasil 7! O programa vai ao ar no dia 29 de abril, a partir das 22h30, sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites. Nas redes sociais do reality, convocamos o público para interagir com a hashtag #SóTemNoPowerCouple. Olha o resultado!

Dando a largada aos comentários, o perfil oficial da RECORD deixou sua opinião. O reality já foi apresentado por Roberto Justus, Gugu Liberato e Adriane Galisteu, mas essa é a primeira temporada comandada por um casal.

Se liga:

Vou começar: UM CASALZÃO APRESENTANDO ⚡Isso #SóTemNoPowerCouple — RECORD (@recordtvoficial) April 4, 2025

O público entrou no embalo e relembrou todos os ingredientes que fazem do reality um grande sucesso! Segundo a Wanilda, o programa tem provas excepcionais e criativas. Já rolaram desafios com choque, provas nas alturas e até com insetos caindo no rosto dos participantes. Você encararia?

‌



Veja :

As provas são excepcionais! Criativas, dá gosto de assistir e torcer pelos casais! O vinho servido aos casais #SóTemNoPowerCouple



SÓ TEM NO POWER COUPLE — Wan_Costa (@wanilda_costa) April 5, 2025

Já para o Taciano, algo genial que só existe no reality é a Herança da DR, quando os eliminados deixam um ‘presentinho’ para os competidores que continuam no jogo. Pode ser a obrigação de fazer uma aposta cega em alguma prova, vetos e outras tarefas nada fáceis. E a melhor parte dessa dinâmica é que o público escolhe a herança por meio de enquete no R7.com!

‌



Confira:

Acho genial como a Herança da D.R. mostra as alianças e rancores do jogo. É estratégia pura! #SóTemNoPowerCouple — TACIANO (@tacianorobson_) April 4, 2025

Os fãs também estão ansiosos para os quebra-powers, DRs, e as dificuldades que o convívio vão trazer. O público já aguarda para comentar sobre as rivalidades entre competidores e promete ficar de ouvidos bem abertos para as diversas fofocas de casal. Aceita uma xícara de mexerico?

‌



Olha só:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, na tela da RECORD.

O que esperar dos looks de Rafa Brites no Power Couple Brasil?

