Recém-casados - Power Couple Brasil 6

Ainda no Power Couple Brasil 6, em uma prova denominada "recém-casados", os companheiros tinham que pegar os enfeites de dentro do carro e decorá-lo do jeito certo do lado de fora do veículo. Pode até parecer fácil, mas o que tornou tudo mais emocionante foi o desafio ser no ares, com vinte metros de altura até o chão. Quem terminasse a prova em menos tempo, levava o título de Casal Power da semana com todas as regalias! Curtiu relembrar essas provas imprevisíveis e icônicas, e se empolgou com o que está por vir? Fique ligado, pois, a nova temporada do Power Couple Brasil estreia dia 28 de abril, a partir das 22h30, na tela da RECORD. Você não pode perder!

Reprodução/RECORD