Brenda Paixão x Karoline Menezes - Power Couple Brasil 6

As maiores rivais do Power Couple Brasil 6 sem dúvidas foram Brenda Paixão e Karoline Menezes. Em um dos Quebra-Powers, Karol e Mussunzinho tomaram as dores de Hadballa e Eliza na briga com Brenda e Matheus, e os apontaram como "decepção" em uma dinâmica. Após entrarem em conflito de opiniões, as duas se estranharam e discutiram cara a cara aos gritos. Sentiu o clima esquentar aí com esses quebra-powers históricos? Pois, se prepare para ver isso e muito mais no Power Couple Brasil 7, que estreia dia 29 de abril, a partir das 22h30, na tela da RECORD.

Reprodução/RECORD