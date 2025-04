O temido quarto Perrengue

Na segunda temporada do reality algumas mudanças marcaram os telespectadores, como a criação de um quarto sem cama ou móveis, com apenas um colchonete e algumas cobertas. O cômodo chamado de o "quarto do perrengue" era o destino do casal que tivesse ganhado menos dinheiro na rodada. Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 estreia nesta terça (29), às 22h30, na tela da RECORD.

Reprodução/ RECORD