Baile de Máscara, Pinhata do Amor e Festa do Pijama! Relembre baladas do Power Couple Brasil Nova temporada estreia no dia 28 de abril, às 22h30! Enquanto isso, que tal recordar baladas marcantes do reality de casais?

Esquenta|Do R7 11/04/2025 - 19h35 (Atualizado em 11/04/2025 - 19h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share