Mansão de cara nova!

O palco do reality pelos próximos três meses será uma Mansão Power exuberante! Na estreia, você vai conferir detalhes da decoração de frutas dos quartos, e morrer de rir com as acomodações menos confortáveis. Contando com a barraca, são 11 quartos para 14 casais. Alguém vai dormir na sala, eita!

Edu Moraes/RECORD