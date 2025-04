Semana agitada! Confira o cronograma do Power Couple Brasil 7 O reality estreia no dia 29 de abril, a partir das 22h30, na tela da RECORD Esquenta|Do R7 27/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 02h00 ) twitter

O público já conheceu os 14 casais que estarão no Power Couple Brasil 7, e agora vai ficar por dentro de todos os detalhes do cronograma! O reality estreia já no dia 29 de abril, e se você quer saber o que acompanhar cada dia da semana, a gente te conta!

Os dias serão recheados de atividades no reality Arte/R7

Também teremos conteúdos e produtos originais. Lucas Selfie recebe comentaristas e ex-participantes nas plataformas digitais do reality às segundas, a partir das 17h, para o PowerCast. O apresentador também vai comandar a Cabine de Descompressão, exclusiva no PlayPlus, logo após a eliminação, e reencontra o casal no dia seguinte, para um almoço no Selfie Service, às 12h, no YouTube.

Nossa querida Márcia Fu também está na área! Ela comanda o Marciaterapia no programa às quintas, e encontra Rafa Brites e Andreoli nas tardes de domingo, na TV, para a atividade com o casal eliminado e Quebra-Power, a partir das 14 horas.

Animados? Fiquem ligados! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, na tela da RECORD.

Conheça os 14 casais que vão agitar o Power Couple Brasil:

Entregando o que prometeu, a sétima temporada do Power Couple Brasil está mais lotada do que nunca! São 14 novos casais na competição, que estreia na terça (29), às 22h30, na tela da RECORD. A coletiva de imprensa do reality divulgou nesta quinta (24) todos os participantes que vão dar o que falar na Mansão Power; veja quem são!