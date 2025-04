Rafa Brites divulga ensaio nos bastidores da coletiva do Power Couple Brasil e tira o fôlego dos internautas Mostrando seu talento com as câmeras, a apresentadora do reality de casais da RECORD não perde uma oportunidade de arrasar Esquenta|Do R7 25/04/2025 - 19h08 (Atualizado em 25/04/2025 - 19h08 ) twitter

Completa, Rafa entrega tudo e mais um pouco sob os holofotes

Musa faz assim! Aproveitando o look impecável que serviu na coletiva de imprensa do Power Couple Brasil 7, Rafa Brites compartilhou cliques dos bastidores e provou que domina, também, as passarelas.

Além de acompanhar a apresentadora nas redes sociais, os fãs têm um encontro marcado com loira e seu marido, Felipe Andreoli, na tela da RECORD a partir desta terça (29), às 22h30.

A coletiva que rolou na quinta (24) divulgou os 14 casais que vão se jogar na nova temporada do programa e, logo após o evento, os internautas receberam outro presente: fotos exclusivas dos apresentadores com direito até a espadiadinha no camarim.

Nos comentários, os internautas foram à loucura e não economizaram nos elogios. “Maravilhosa”, comentou uma seguidora. “Amei o look”, confessou outra. Teve quem se declarou ao casal apresentador: “Muito honestos e naturais”. Além disso, teve chuva de emojis com palmas, carinha de apaixonado e corações.

‌



Olha só:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, às 22h30, na tela da RECORD.

Chique, temática e aromática! Veja detalhes da nova decoração da Mansão Power

Cheia de regalias, mas com perrengues na dose certa, a Mansão Power já está pronta para receber os participantes da sétima temporada do Power Couple Brasil, que estreia nesta terça (29), às 22h30, na tela da RECORD. Toda trabalhada na temática de frutas brasileiras, a nova moradia dos casais conta com decoração de ponta, detalhes únicos e aromas personalizados; confira!