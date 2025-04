Entre no canal da RECORD no WhatsApp e fique por dentro de tudo o que acontece no Power Couple Brasil 7 Além de todas as redes sociais do programa, os fãs podem acompanhar todas as novidades no aplicativo de mensagens; entenda!

Esquenta|Do R7 25/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share