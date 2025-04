Memes atualizados! Gretchen e Esdras de Souza estão no Power Couple Brasil 7 Os artistas integram o elenco de peso do reality de casais da RECORD que vai ao ar nesta terça (29), às 22h30 Esquenta|Do R7 24/04/2025 - 16h33 (Atualizado em 24/04/2025 - 16h33 ) twitter

O casal completa cinco anos em 2025 Reprodução/Instagram

Cheio de surpresas e aumentando ainda mais a ansiedade do público, o elenco do Power Couple Brasil 7 foi divulgado na coletiva de imprensa desta quinta (24) e deu o que falar com o anúncio da participação de Gretchen e Esdras de Souza. A sétima temporada do programa estreia na terça (29), às 22h30, e você não pode perder.

Conhecida por todo o país, a artista volta à tela da RECORD para mais uma participação no reality de casais da emissora. Além de ter feito parte da primeira temporada do programa, em 2016, Gretchen incendiou o feno em A Fazenda 5.

Marido da cantora desde 2020, Esdras é músico e sua especialidade é o saxofone. Nas redes sociais, ele não cansa de compartilhar com os internautas suas habilidades com o instrumento e também momentos românticos ao lado da esposa.

Mais apaixonada do que nunca, a “rainha dos memes” está de volta. O que será que o público pode esperar?

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, às 22h30, na tela da RECORD.

Para aquecer! Veja 7 curiosidades sobre o reality de casais Power Couple Brasil

