Saiba como assistir à coletiva de imprensa do Power Couple Brasil 7, ao vivo, nesta quinta (24)

Rafa Brites veste a própria personalidade e o look é só um complemento! A apresentadora do Power Couple Brasil 7 não se prende às tendências de moda, mas sabe como valorizar o corpo e exaltar sua beleza. O estilo dela se equilibra entre glamour, modernidade e praticidade. O que podemos esperar dos looks da Rafa no reality que estreia no dia 29 de abril?