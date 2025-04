De Orlando para Itapecerica! Rafael Pessina e Talira Manñes estão no Power Couple Brasil 7 Não perca a grande estreia do programa no dia 29 de abril, a partir das 22h30 Esquenta|Do R7 24/04/2025 - 16h50 (Atualizado em 24/04/2025 - 16h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O casal vive na cidade norte-americana e voltou ao Brasil para o reality Reprodução/Instagram

Ansiosos pelas novidades do Power Couple Brasil 7? Durante a coletiva de imprensa do reality, que aconteceu nesta quinta (24), o público recebeu spoilers. Entre as novidades, um casalzão confirmado: Rafael Pessina e Talira Manñes

Repórter e apresentador, Rafael trabalha com as redes sociais e compartilha seu dia a dia com a esposa em Orlando, Flórida, onde vive com a esposa. Talira não fica para trás e mantém seus seguidores sempre alimentados de conteúdos diversos como beleza, viagens e momentos divertidos ao lado do marido.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, na tela da RECORD.

Para aquecer! Veja 7 curiosidades sobre o reality de casais Power Couple Brasil:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Na contagem regressiva para a estreia da sétima temporada do Power Couple Brasil, o perfil oficial do reality de casais no Instagram reuniu algumas curiosidades sobre o programa. Será que você já estava por dentro de todas? Confira agora!