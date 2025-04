Juntos há 15 anos, Eros e Giovanna Prado completam elenco do Power Couple Brasil A coletiva de imprensa desta quinta (24) deu um gostinho do reality para o público Esquenta|Do R7 24/04/2025 - 16h54 (Atualizado em 24/04/2025 - 16h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Curtiu o elenco da nova temporada? Reprodução/Instagram

O Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, a partir das 22h30, na tela da RECORD! E para deixar os fãs ainda mais ansiosos, a coletiva de imprensa do reality trouxe nomes confirmados. Giovanna e Eros Prado estão no elenco do programa.

Tudo começou em 2006, na cidade de Amparo, em São Paulo. Os dois se conheceram no dia do aniversário do Eros, enquanto estudavam juntos o curso de hotelaria. O primeiro beijo só rolou quatro anos depois, em 2010.

Em 2015 nasceu o primeiro filho do casal, Gael, que hoje tem 10 anos. Eros é ator e humorista, e Gi é produtora e empresária.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, na tela da RECORD.

Para aquecer! Veja 7 curiosidades sobre o reality de casais Power Couple Brasil:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Na contagem regressiva para a estreia da sétima temporada do Power Couple Brasil, o perfil oficial do reality de casais no Instagram reuniu algumas curiosidades sobre o programa. Será que você já estava por dentro de todas? Confira agora!