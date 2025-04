Ex-peão na área! Radamés e Caroline Furlan marcam presença no Power Couple Brasil 7 O reality estreia no dia 29 de abril, a partir das 22h30, na tela da RECORD Esquenta|Do R7 24/04/2025 - 16h30 (Atualizado em 24/04/2025 - 16h30 ) twitter

Radamés e Carol se conheceram em 2017 Reprodução/Instagram

O público já está empolgado para a grande estreia do Power Couple Brasil 7, nesta terça (29), a partir das 22h30, na tela da RECORD. Caroline e Radamés Furlan estão confirmadíssimos para a temporada. Conheça!

Radamés é executivo de futebol e ex-jogador. Ele atuou em diversos times, com destaque maior em suas passagens pelo Fluminense e Botafogo. Além do esporte, Radamés participou de A Fazenda 15, e divertiu o público com a amizade ioiô com Márcia Fu.

Caroline também vem do esporte, ela é judoca e árbitra de judô. O casal está junto desde 2017, e oficializou a união há cinco anos. Carol já era mãe de Giovana, de 14 anos. Radamés construiu bonita relação com a enteada. A família ficou completa com os filhos do casal, Matheus, de 6 anos, e Mariana, de 5.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, na tela da RECORD.

