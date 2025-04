Entregando o que prometeu, a sétima temporada do Power Couple Brasil está mais lotada do que nunca! São 14 novos casais na competição, que estreia na terça (29), às 22h30, na tela da RECORD. A coletiva de imprensa do reality divulgou nesta quinta (24) todos os participantes que vão dar o que falar na Mansão Power; veja quem são!

Arte/R7