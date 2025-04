Power Couple Brasil volta à programação da RECORD nesta terça (29) sob o comando de Rafa Brites e Felipe Andreoli Na disputa, 14 novos casais encaram provas, perrengues, apostas e o confinamento; os domingos serão marcados pelas dinâmicas “Herança da DR” e “Quebra Power” ao vivo Esquenta|Do R7 24/04/2025 - 19h59 (Atualizado em 24/04/2025 - 19h59 ) twitter

Power Couple Brasil 7 tem novas informações após a coletiva de imprensa Divulgação RECORDEdu Moraes

O Power Couple Brasil 7 volta com tudo à programação da RECORD a partir desta terça (29) depois de três anos fora do ar. Os fãs do reality, que acompanharam a sexta edição exibida em 2022, podem se preparar para mais um período de adrenalina, provas, conflitos, perrengues, confinamento, superação e, claro, muita emoção!

A novidade da sétima temporada começa já na apresentação. O casal Rafa Brites e Felipe Andreoli vai trabalhar junto pela primeira vez e com a responsabilidade de comandar um programa desse gênero.

Durante a coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (24), Felipe Andreoli ressaltou que o fato de formarem um casal é um diferencial interessante para a dinâmica da atração. “De alguma maneira, quando você está em casal, faz mais parte desse jogo do que quando está ali só comandando, tem outra pessoa pra você trocar, concordar, discordar. A gente se dá muito bem, mas tem estilos diferentes. A gente até já se imaginou até como participante!”, afirma o apresentador.

“Esse será nosso primeiro programa ao vivo como casal. Estou muito feliz e trabalhando com um ídolo meu, sou a maior fã do Felipe, sempre fui. Não imagino ninguém melhor para estar do meu lado,” comentou Rafa Brites no encontro.

“Sempre foi um desejo da gente ter um casal apresentando um programa como o Power Couple. É maravilhoso ter o Felipe e a Rafa nesta temporada, porque mais que apresentar, eles vão vivenciar o programa. São um casal de verdade, e vamos lidar com casais de verdade. Essa troca vai ser muito valiosa para quem estiver assistindo”, diz Fernando Viudez, diretor-geral do Power Couple Brasil.

Desta vez, 14 casais de diferentes perfis e áreas de atuação prometem entregar disposição para essa disputa eletrizante que mistura confiança, amor, cumplicidade, desafios e muita vontade de conquistar o maior saldo financeiro acumulado e se tornar o casal Power da temporada.

“É um ‘elencaço’. A gente caprichou nessas duplas e vai render muito. Temos tudo pra ter uma temporada incrível.”, enfatizou Rodrigo Carelli, diretor do núcleo realities da RECORD.

“Tivemos um hiato de três anos e quisemos trazer para esta edição tudo que teve de melhor nas outras temporadas. E temos essa novidade, um casal apresentando, um casal tão sintonizado que vai se identificar com o que está acontecendo dentro da mansão. Vamos refazer as provas clássicas, teremos choque, teremos bicho, teremos altura. E um monte de coisa nova também”, promete o executivo.

Os casais ficarão confinados na sede da atração, localizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O local foi todo repaginado para receber os novos participantes, com quartos temáticos e decorados com tipos de frutas. Mas nem todos terão o privilégio de desfrutarem da melhor suíte, já que tudo dependerá do desempenho dos casais no jogo.

A dupla que conquistar o maior saldo financeiro da semana se torna o Casal Power e terá direito ao quarto mais confortável da casa, chamada de “Suíte Power”, enquanto os que se derem mal na dinâmica podem encarar noites mal dormidas na casa da árvore, onde ficará situado o quarto “jaca”.

A cada semana, o Power Couple Brasil passa por um ciclo composto pelas provas de gênero, de casais e a temida DR, por isso o jogo pode mudar a todo instante. Logo de cara, a dinâmica começa com maridos e esposas realizando apostas em dinheiro e colocando o parceiro em divertidas dinâmicas. Caso cumpram a tarefa proposta, eles ficam com esse dinheiro na conta conjunta do casal. Será justamente esse valor acumulado ao longo do programa que se tornará o prêmio final da dupla vencedora. A prova dos casais é decisiva para definir quem vai para a DR da semana. Quem vencer o desafio, fica imune e se livra da eliminação.

Vai para a DR da semana, que significa correr o risco de sair da competição, quem acumular o pior saldo financeiro do ciclo semanal, quem perder a prova dos casais daquela etapa do jogo, além do casal mais votado pela casa. Após a definição da DR ao vivo no programa de quarta-feira, o suspense vai se estender até o dia seguinte. Na quinta-feira, o casal menos votado pelo público deixará o programa.

Mas não para por aí. Aos domingos, a votação para a “Herança da DR” abre no portal R7 e fica disponível até quarta-feira. Mas, afinal, o que significa essa herança? É aquele presentinho escolhido pelo público e que pode ajudar ou prejudicar algum outro casal que ainda continua na disputa. E quem escolhe quem vai ficar com essa herança é a dupla que será eliminada na quinta-feira. A decisão deles será anunciada ao vivo no programa de domingo.

Para agitar ainda mais a competição, o domingo ainda reserva a atividade “Quebra Power”, aquele momento do jogo em que os casais se reúnem para lavar a roupa suja, resolver as pendências acumuladas, soltar as verdades não ditas. Não é hora de colocar panos quentes! É o acerto de contas, ao vivo, sobre tudo o que aconteceu ao longo da semana! Durante a dinâmica do Quebra Power, um casal vai receber duas “Esferas do Poder”. Elas só serão utilizadas no dia da Formação da DR, no programa de quarta-feira. Antes dessa votação para definir quem vai para a DR, esse casal entra na sala de depoimentos, lê os poderes contidos nas esferas e escolhe ficar com apenas um deles. A outra opção é descartada. Essa simples decisão pode mexer ainda mais com os ânimos dos outros participantes e dar uma reviravolta na disputa.

E tem um diferencial este ano, como revelou Carelli: “Vamos ter um domingo especial, um programa de duas horas, a partir das 14h, o famoso Quebra Power será ao vivo. E os casais vão ter o luxuoso auxilio de Márcia Fu nessa empreitada”.

A ex-atleta está de volta aos realities e também terá um quadro às quintas-feiras, o “Márcia Terapia”, no qual ela se transforma na “Marciterapeuta” uma especialista em casais.

Diferentemente de A Fazenda, durante a madrugada, pela regra do Power Couple Brasil, os casais participantes têm sua privacidade preservada, sem filmagens.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, na tela da RECORD.

Power Couple Brasil 7, com exibição diária, será apresentado pelo casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, produzido pela Teleimage, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Falando sobre os novos apresentadores do programa; Rafa é gaúcha, tem 38 anos, mãe de dois filhos, formada em Administração e pós-graduada em Neurociência e Comportamento. Influenciadora, escritora, palestrante e apresentadora, comandou um programa na MIX TV voltado ao público adolescente.

Na Globo, foi repórter do Mais Você, do Superstar e do Video Show. Engajada nas redes sociais, ela compartilha sua trajetória e aborda variados temas que atingem o universo feminino. Rafa é autora do livro “Síndrome da Impostora” e já está preparando uma segunda obra. Em 2025, foi contratada pela RECORD para comandar o reality Power Couple ao lado do marido Felipe Andreoli e, também com ele, apresentará outros programas na emissora este ano: Love&Dance e Game dos 100.

Já o Felipe Andreoli é paulistano, tem 45 anos, pai, jornalista e apresentador. Começou na RECORD com apenas 19 anos, depois passou pela Rede Gospel e TV Cultura. Na Band, trabalhou no esporte e fez sucesso ao integrar o time do programa CQC.

Também fez parte da turma do Desimpedidos, no YouTube. Foi repórter do Encontro com Fátima Bernardes, na Globo. Participou do Mais Você, comandou o Esporte Espetacular e depois passou a apresentar o Globo Esporte SP. Em sua volta à RECORD, em 2025, Felipe terá jornada tripla, ao lado da esposa Rafa Brites, como apresentador: o reality Power Couple e os programas Love&Dance e Game dos 100.

O reality de casais também vai movimentar o streaming, multiplataformas e redes sociais da RECORD!

Para quem quer ficar por dentro de tudo o que acontece na mansão, sem perder nenhum detalhe da convivência e disputas entre os casais, o PlayPlus terá quatro sinais exclusivos, com 24 horas de transmissão do reality.

A cada noite de eliminação, o casal que sair do programa passará pela Cabine de Descompressão, aquela primeira conversa com quem deixa o reality, comandada por Lucas Selfie e exibida com exclusividade pelo PlayPlus.

O casal que sai do jogo participa também da Live do Eliminado, apresentada por Lucas Selfie às sextas-feiras, direto do estúdio do Selfie Service e com transmissão multiplataforma.

Para discutir as tretas, polêmicas e o andamento do reality, tem o PowerCast Power Couple, podcast semanal ao vivo, que contará com uma mesa de influenciadores convidados, também comandado por Lucas Selfie.

E direto da Mansão Power, os confinados gravam vídeos com desabafos exclusivos para o público, e que serão publicados nas redes sociais do programa.

Além das votações para decidir quem fica e quem sai do programa, o R7.com terá ações diversificadas sobre o reality, inclusive com uma novidade de inteligência artificial que vai ajudar o público a saber, de um jeito diferente, tudo o que acontece no confinamento.

“O programa estará ativo no whatsapp nessa temporada, no canal da RECORD. Quem gosta de reality show vai poder receber as notícias 24h por dia do que está acontecendo na mansão, inclusive com mais duas personalidades: um casal de Inteligência Artificial que vai contar de maneira resumida, diferente ,engraçada, tudo que se passa na casa”, adiantou Bia Cioffi, diretora de Conteúdo Digital e Transmídia.

No site do Power Couple, dentro do R7, haverá uma sessão Passatempo. Ali, o público vai poder brincar com caça-palavras, cruzadinhas e um quiz, cujas respostas só serão encontradas no conteúdo do programa.

Também será possível se inscrever no portal para receber a Newsletter com um resumo sobre o que rola no jogo. Nas redes sociais do reality, o público poderá fazer comentários e participar de trends que serão exibidas na TV, durante a exibição da atração.

Qual será a dinâmica do programa após a primeira semana de exibição?

Segunda: exibirá a prova dos homens ou mulheres

Terça: transmitirá a prova dos homens ou mulheres

Quarta: mostrará a prova dos casais e formação de DR ao vivo

Quinta: terá o pós DR e eliminação ao vivo

Sexta: será pós eliminação/convivência

Sábado: exibirá as festas/eventos

Domingo: terá dinâmica com casal eliminado/Herança da DR /Atividade Quebra Power/ Acesso às Esferas do Poder

Confira quem serão os casais participantes:

Esse com certeza é o Power Couple mais power do que nunca! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, na tela da RECORD. Fique ligado!