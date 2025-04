Mansão lotada e surpresas: veja tudo o que já se sabe sobre o Power Couple Brasil 7

O que nunca faltou no Power Couple Brasil foi faísca saindo por todo lugar. Mas você se lembra quais realmente viraram fogo e incendiaram o clima no confinamento? Com a estreia da sétima temporada do reality de casais da RECORD vindo aí, não podíamos deixar de reviver alguns dos melhores "quebra-powers" de todos os tempos. Pega a pipoca e se prepare para o puro suco do entretenimento!

Reprodução/RECORD