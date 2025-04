Play no game! Relembre as regras do Power Couple Brasil Sob o comando de Rafa Brites e Felipe Andreoli, reality de casais estreia no dia 28 de abril, na tela da RECORD, às 22h30 Esquenta|Do R7 07/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/04/2025 - 02h00 ) twitter

Andreoli e Rafa Brites comandam o Power Couple Brasil Edu Moraes/RECORD

Os fãs do Power Couple Brasil já começaram a contagem regressiva para a estreia do reality de casais, que vai ao ar no dia 28 de abril, na tela da RECORD, às 22h30. Mas será que você se lembra das principais regras do jogo?

O perfil oficial do programa no Instagram deu uma refrescada na memória dos internautas! A cada semana, maridos e esposas precisam demonstrar aquela boa dose de confiança um no outro na hora de realizar as apostas nas provas individuais. Se cumprirem os desafios, vão acumulando dinheiro até a grande final.

A Prova dos Casais define quem vai para a DR da semana, já que a dupla perdedora se junta ao casal mais votado pela Mansão e ao que acumulou o pior saldo. Por outro lado, quem se sair melhor, ganha imunidade e hospedagem cinco estrelas na Suíte Power.

Confira a publicação e veja detalhes de como funciona o jogo:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia na tela da RECORD no dia 28 de abril

Relembre os casais que já ganharam o Power Couple Brasil:

Sob comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 28 de abril na tela da RECORD. Afinal, nada melhor do que marido e mulher para comandar um reality show de casais. Que tal entrar no clima de esquenta e relembrar as duplas campeãs que fizeram história na competição?