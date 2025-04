Público revela quais casais gostariam de ver no Power Couple Brasil 7 Na rede social oficial do realilty show, os fãs se empolgaram e deram sugestões para o diretor Rodrigo Carelli Esquenta|Do R7 05/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rede social oficial de Power Couple Brasil encoraja fãs a comentarem qual casal eles querem no elenco da edição Montagem RECORD/ Edu Moraes

A nova temporada do Power Couple Brasil estreia no dia 28 de abril e os fãs do reality de casais da RECORD já estão com ansiedade nas alturas! O perfil oficial do programa abriu uma caixinha de perguntas e questionou quem eles gostariam de ver na Mansão.

Afiado, o público sugeriu desde ex-realities até cantores. Inclusive ex-participantes do próprio Power: ‘Dynho Alves e Mc Mirella!’, disse um fã.

‘Sophia Abrahão e Sergio Malheiros, com certeza’, afirmou outra.

‘Para enfrentar todas as provas com muita garra, Taty Pink e Fellipe Villas’, escreveu mais uma, relembrando a dupla que fez sucesso em A Grande Conquista 2.

‌



Mas enquanto o elenco oficial não é anunciado, que tal dar uma passada no post e deixar sua sugestão para Rodrigo Carelli?

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia na tela da RECORD no dia 28 de abril, às 22h45.

Relembre os últimos casais que venceram as últimas edições:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Sob comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 28 de abril na tela da RECORD. Afinal, nada melhor do que marido e mulher para comandar um reality show de casais. Que tal entrar no clima de esquenta e relembrar as duplas campeãs que fizeram história na competição? Divulgação/RECORD