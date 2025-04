Rafa Brites e Andreoli encaram trend de casal nas redes sociais do Power Couple Brasil Público não consegue segurar a ansiedade e já quer saber quem estará no elenco; reality estreia no dia 28 de abril, na tela da RECORD Esquenta|Do R7 17/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/04/2025 - 02h00 ) twitter

Rafa Brites e Felipe Andreoli esbanjam carisma em nova trend feita pelo casal Reprodução/ RECORD

Os apresentadores do Power Couple Brasil 7, Rafa Brites e Felipe Andreoli, provam que estão por dentro de todas as trends de casais, e fizeram questão de encarar um novo desafio nas redes sociais do programa para promover um esquenta para o reality de casais, que estreia no dia 28 de abril, na tela da RECORD.

Juntos, eles protagonizaram um vídeo para lá de divertido e demonstraram afinidade — requisito essencial para quem decide encarar o jogo ao lado do parceiro. Enquanto Rafa Brites exibiu suas habilidades e criou as melhores caretas possíveis, Andreoli mandou bem na sonoplastia das suas expressões.

É claro que os fãs aproveitaram para fazer pedidos especiais, principalmente com relação aos nomes do elenco escalado para a atração: “Solta logo os casais!”, comentou um.

Enquanto outro aproveitou para elogiar a dupla: “Se o elenco for tão bom quanto aos apresentadores, teremos um Power Couple de milhões”.

‌



E ainda teve quem não segurou a ansiedade e questionou: “Quando que o elenco vai ser revelado?”.

Confira o post:

‌



Ansioso para descobrir quem são os casais do reality? Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 28 de abril, na tela da RECORD.

Veja também: conheça a história digna de cinema dos novos apresentadores do Power Couple

