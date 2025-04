Momento Frozen! Fãs de Power Couple relembram cantoria de Nicole Bahls: ‘Épico’ A conta oficial do reality de casais relembrou um trecho marcante que aconteceu em uma das provas da temporada; veja Esquenta|Do R7 13/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/04/2025 - 02h00 ) twitter

Conta oficial do Power Couple Brasil relembra Nicole Bahls cantando música de desenho infantil durante prova e diverte seguidores Reprodução/RECORD

Let it Go ou Lerigol? A conta oficial do Power Couple Brasil compartilhou nas redes sociais um vídeo icônico de Nicole Bahls cantando o hit do filme Frozen durante uma prova na temporada quatro.

A prova, que continha elementos de gelo, inspirou a jornalista a entoar o hit em um momento de descontração. E não é que isso ajudou o então companheiro dela, Marcelo Bimbi, a completar o desafio com mais calma?! O próprio admitiu isso no vídeo, tornando a situação ainda mais engraçada e inusitada para os telespectadores.

Nos comentários, os fãs do programa deixaram claro que adoraram rever esse momento nostálgico do Power Couple Brasil 4, e não esconderam a ansiedade para a nova temporada do reality de casais que estreia dia 28 de abril, às 22h30.

“Nicole arrasando como sempre”, comentou uma. “Ansiosa para nova temporada”, confessou outra.

“Que momento épico!”, completou mais uma.

Confira o post abaixo:

Fique ligado! A nova temporada do Power Couple Brasil estreia dia 28 de abril, a partir das 22h30, na tela da RECORD.

Veja também: confira curiosidades sobre os novos apresentadores do reality, Felipe Andreoli e Rafa Brites

