Quebra Power

A semana já começou agitada com a dinâmica que abalou as estruturas da Mansão no domingo. Valendo uma quantia em dinheiro ou a posse das Esferas do Poder, o primeiro Quebra Power da temporada foi marcado por bate-boca, confirmação de rivalidades e muita troca de prêmios. No final, Rayanne e Victor saíram vitoriosos

Reprodução/RECORD