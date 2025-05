Sem afinidade! Ana Paula e Antony eliminam Silvia e André no Quebra Power | Power Couple

Ana Paula e Antony escolheram triturar a imagem de Silvia e André na dinâmica Quebra Power, justificando a decisão pelos desentendimentos e diferenças de convivência e opiniões que marcaram os dois ciclos do programa. Silvia e André tiveram a oportunidade de se defender de tal posicionamento. Na sequência, Adriana e Dhomini elegeram Carol e Radamés como o casal "carta fora do baralho", relembrando desavenças anteriores com a judoca.



