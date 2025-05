Fran e Junior salvam Ana Paula e Antony da DR da semana | Power Couple

Fran e Junior puderam usar o poder de tirar um casal da DR e substituir por outro que não estava. Eles salvaram Ana Paula e Antony da berlinda e colocaram Carol e Radamés. Diante disso, a terceira DR do Power Couple foi formada por Gretchen e Esdras, Gi e Eros e Carol e Radamés. “A gente sabia que as esferas teriam alguma coisa que poderia nos levar até esse banquinho, mas infelizmente estamos com pessoas que a gente gosta”, lamentou o jogador de futebol.



