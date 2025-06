Adriana e Dhomini, Carol e Radamés e Emilyn e Everton estão na sexta DR do Power Couple Corra para o R7.com e vote no casal que você quer salvar da eliminação desta quinta (5)! Novidades|Do R7 05/06/2025 - 00h06 (Atualizado em 05/06/2025 - 00h08 ) twitter

Já sabe qual deles terá o seu voto? Arte/R7

A sexta DR do Power Couple Brasil foi formada com sucesso na noite desta quarta (4). Em meio a muita argumentação, bate-boca e emoções, Adriana e Dhomini, Carol e Radamés e Everton e Emilyn ocuparam os temidos lugares e correm risco de deixar o programa.

Nesta quinta (5), um dos casais será eliminado e cabe a você decidir quem continua no game. Então, não economize nos votos no R7.com para tentar manter o seu favorito na Mansão. Confira, a seguir, como eles foram parar na berlinda.

Estreando os banquinhos, o casal com o pior desempenho na Prova dos Casais teve destino certeiro. Em último lugar no ranking dos tempos, Emilyn e Everton começaram os trabalhos da noite.

Depois disso, os donos dos lugares seguintes foram os competidores com o menor valor acumulado na semana. Empatados com o saldo zerado, Adriana e Dhomini e Tali e Rafa dividiram a tensão. O critério de desempate, então, foi valor total conquistado pelo casal na temporada.

‌



Contando com uma carteira mais cheia, a produtora e o repórter se livraram dos banquinhos e, com isso, a corretora e o comunicador assumiram o posto.

Dessa vez, as Esferas do Poder chegaram antes. Com a vantagem em mãos, Ana Paul e Antony puderam escolher um casal para que todo voto recebido tivesse peso dois. Ao analisar as opções, os “Blindados” resolveram dobrar os votos de Carol e Radamés.

‌



Em seguida, a votação cara a cara abalou as estruturas da Mansão. Em meio a muita treta, acusações e deboches, graças ao “presente” que recebeu dos rivais, o casal Furlan acumulou seis votos, fechando a formação.

Agora, você tem a oportunidade de mudar o rumo do jogo na decisão de qual casal vai seguir na competição. Vote no R7.com e não perca a eliminação de um deles nesta quinta (5).

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

