Canal do Power Couple no YouTube ultrapassa a marca de um milhão de inscritos Nesta quarta (4), a equipe da RECORD recebeu uma placa dourada para concretizar a conquista; confira! Novidades|Do R7 04/06/2025 - 20h24 (Atualizado em 04/06/2025 - 20h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Você já faz parte desse ‘milhão’? RECORD/Edu Moraes/Acervo

Além da tela da RECORD e os sinais exclusivos do PlayPlus, o público do Power Couple Brasil pode acompanhar todas as novidades do reality pelas diversas plataformas digitais que contam com o perfil oficial do programa. Alimentando os fãs com as emoções diárias da Mansão, o canal no YouTube ultrapassou, nesta quarta (4), a marca histórica de um milhão de inscritos.

Sob o comando de Rafa Brites e Felipe Andreoli, o reality de casais da emissora não para de conquistar as famílias brasileiras com o entretenimento de ponta que mistura adrenalina, diversão, confusões e, claro, muito amor entre os companheiros.

Para concretizar a conquista, a plataforma norte-americana enviou uma placa dourada para a sede da emissora que diz: “Apresentado ao Power Couple Brasil, por ultrapassar 1.000.000 de inscritos”.

Além do YouTube e o site oficial, o programa conta com perfis no Instagram, Facebook e X. E, ainda, os fãs podem ficar por dentro de tudo o que rola 24 horas na Mansão no canal da RECORD no WhatsApp.

‌



Qual é a sua forma favorita de acompanhar o reality de casais?

Confira um vídeo do canal:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Fim de jogo! Relembre a porcentagem dos eliminados do Power Couple

Publicidade 1 / 5 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Dar adeus ao Power Couple Brasil não é fácil, mas toda quinta as eliminações acontecem e um dos casais da DR cruza o portão da Mansão Power! Você se lembra de todos os eliminados e suas respectivas porcentagens? A gente refresca sua memória!