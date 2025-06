Quem está na mira para a sexta formação de DR do Power Couple? Após a exibição da Prova dos Casais, mais uma votação acontece nesta quarta (4) Novidades|Do R7 04/06/2025 - 13h59 (Atualizado em 04/06/2025 - 13h59 ) twitter

Dois casais estão com os saldos zerados Reprodução/PlayPlus

O jogo muda o tempo todo no Power Couple Brasil! Nesta semana, os possíveis alvos da formação da DR são bastante imprevisíveis, mesmo assim, as conversas sobre votação estão rolando a todo vapor. Veja o que já se sabe sobre a mira dos casais!

O primeiro banquinho da berlinda é ocupado pela dupla com pior desempenho na Prova dos Casais. Ana Paula comentou com os aliados que acredita ter feito o maior tempo, pois Antony reclamou de sua ‘lerdeza’ na hora do desafio. Apesar disso, ninguém tem certeza do resultado da atividade, que vai ao ar no programa desta quarta (4).

A segunda vaga da DR pertence ao casal com menor saldo no ranking da semana. Há um empate entre Adriana e Dhomini, e Tali e Rafa, ambos zeraram. O comunicador e a corretora foram vetados da Prova dos Casais, mas os jornalistas ainda podem fugir da berlinda caso garantam o melhor tempo na atividade. Caso não consigam essa façanha, haverá desempate no programa ao vivo.

O último banquinho é decidido na votação cara a cara. Já é de conhecimento do público que Carol e Radamés estão no alvo de diversos inimigos, como Adriana e Dhomini, Ana e Antony, e Nat e Eike. Rayanne e Victor, e Emilyn e Everton vão provavelmente trocar votos por conta da treta recente que tiveram.

No outro grupo, Adriana e Dhomini podem ser alvos de Carol e Radamés, Tali e Rafa, Silvia e André, e Cris e Kadu. Porém, tudo pode mudar com as Esferas do Poder, que estão nas mãos de Ana e Antony. Qual é o seu palpite?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

