Ondinhas

O mesmo aconteceu com Bia e Gui, que fizeram o pior tempo na quinta Prova dos Casais e estrearam nos banquinhos da DR. Apesar de estarem confiantes com o próprio jogo, perderam a preferência do público para dois casais rivais: Carol e Radamés, e Tali e Rafa. O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Arte/R7