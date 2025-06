Rayanne e Victor vetam Adriana e Dhomini da Prova dos Casais desta quarta (4): ‘Coerência’ Com o saldo zerado, a corretora e o comunicador correm grande risco de cair na próxima DR da temporada Novidades|Do R7 03/06/2025 - 23h25 (Atualizado em 03/06/2025 - 23h25 ) twitter

Curtiu a escolha dos atores? Reprodução/PlayPlus

Pela segunda vez no Power Couple, Rayanne e Victor levaram a melhor no ranking dos saldos da semana e ganharam uma grande vantagem na competição. Com R$ 70 mil acumulado na carteira, os atores puderam vetar uma dupla da Prova dos Casais desta quarta (4) e escolheram Adriana e Dhomini.

Em uma posição perigosa no game, a corretora e o comunicador se deram mal nos desafios da semana e zeraram o saldo. Então, teriam a oportunidade de ser livrar da DR caso vencessem a missão que garante a imunidade. Pensando nisso, o casal endinheirado optou por tirar essa chance dos oponentes.

Contudo, Tali e Rafa empataram na última posição do saldo com os vetados, por isso, ainda não é certeza que Adriana e Dhomini estarão na sexta berlinda da temporada.

Mesmo assim, Ray e Victor preferiram garantir que os rivais não escapariam pelo resultado da prova. “Se fosse por estratégia, vetaríamos a Ana Paula e o Antony [que estão em segundo lugar no ranking], mas por coerência, vou vetar o Dhomini [e a Adriana]”, explicou o ator ao anunciar a escolha.

‌



Preparada para ser o alvo, Adriana confessou: “Já esperava”. Como será que o resultado da disputa em casais vai influenciar na formação da próxima DR? Acompanhe para descobrir!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

