Debate acalorado entre Carol e Dhomini muda o foco na Mansão | Power Couple

A conversa intensa entre Carol e Dhomini na Mansão Power causou uma reviravolta nas dinâmicas do jogo. O confronto expôs desentendimentos entre os participantes e revelou diferentes estratégias em ação. Apesar da tentativa de resolução, o clima esquentou, com Dhomini demonstrando frustração diante da situação. O embate impactou as movimentações da casa, o que indicou uma possível mudança nos alvos e nas alianças para a próxima votação e os próximos desafios do Power Couple.



